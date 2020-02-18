Фильм «Лед 2» выходит в международный прокат

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова готовится к выходу в международный прокат. Об этом сообщила кинопрокатная компания KinoKartina.TV. С 23 февраля ленту покажут в США, Канаде, странах Европы — Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии и на Кипре.

По словам исполнительного директора компании Ольги Рогаченко, картина пройдет в кинотеатрах за рубежом на языке оригинала с субтитрами. В Германии сеансы пройдут с немецкими субтитрами.

«Это третий фильм 2020 года в нашем прокате, и у нас очень высокие ожидания после невероятного успешного проката „Холопа“, самого кассового российского фильма десятилетия, а также хорошего старта „(НЕ)идеального мужчины“», — отметила Рогатченко.

«Лед 2» продолжит сюжетную линию первой части. Главными героями в нем по-прежнему выступят фигуристка Надя и хоккеист Саша в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова. Жизнь влюбленных изменилась с момента брака, но их сказка на этом не кончилась, а сменилась новой историей любви и личных побед. Создатели уверяют, что за счет радикального сценарного хода сиквел можно смотреть без предварительного ознакомления с первым фильмом.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Лед-2» показал феноменальный старт в прокате.