Обыски проходят в квартирах руководителей секты «Орден Пути» в Петербурге

Правоохранители проводят обыски по месту жительства руководителей и персонала центра психотренинга «Мастерская намерения» и секты «Орден Пути». Сообщается, что фигуранты дела могли обманным путем завладеть более 10 миллионами рублей.

По данным источника 78.ru, обе организации могли причинять психический и физический вред здоровью их членов ради получения финансовой выгоды.

Известно, что «Мастерской намерения» и «Орденом Пути» управлял приезжий из Прибалтики. По версии следствия, под видом душевного исцеления с помощью введения в трансовые, гипнотические состояния, фигуранты дела занимались мошенничеством.

Следователи полагают, что организаторы пытались завладеть чужим имуществом и денежными средствами в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники секты «бога Кузи» задержаны по подозрению в мошенничестве.