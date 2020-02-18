Обыски проходят в квартирах руководителей секты «Орден Пути» в Петербурге

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Ниса Мурзанаева
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По версии следствия, лидеры организации обманным путем завладели более 10 миллионами рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Правоохранители проводят обыски по месту жительства руководителей и персонала центра психотренинга «Мастерская намерения» и секты «Орден Пути». Сообщается, что фигуранты дела могли обманным путем завладеть более 10 миллионами рублей.

По данным источника 78.ru, обе организации могли причинять психический и физический вред здоровью их членов ради получения финансовой выгоды.

Известно, что «Мастерской намерения» и «Орденом Пути» управлял приезжий из Прибалтики. По версии следствия, под видом душевного исцеления с помощью введения в трансовые, гипнотические состояния, фигуранты дела занимались мошенничеством.

Следователи полагают, что организаторы пытались завладеть чужим имуществом и денежными средствами в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники секты «бога Кузи» задержаны по подозрению в мошенничестве.

Обыски проходят в квартирах руководителей секты «Орден Пути» в Петербурге

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