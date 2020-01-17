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  4. Участники секты «бога Кузи» задержаны по подозрению в мошенничестве

Участники секты «бога Кузи» задержаны по подозрению в мошенничестве

, 10:58 | Карина Бернтгольц 32

По версии следствия, последователи организации промышляли на православных выставках, собирая деньги на якобы восстановление храмов и для помощи верующим.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Правоохранительные органы задержали участников секты «бога Кузи» Андрея Попова в Москве по подозрению в мошенничестве. Согласно версии следствия, последователи религиозной организации промышляли на православных выставках, собирая деньги на якобы восстановление храмов и совершение христианских обрядов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемые преступники совершали махинации с 2007 по 2015 год. В общей сложности их доход от незаконной деятельности составил свыше 15 миллионов рублей. Деньги были похищены у 15 человек.

Сейчас четверо фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Участники секты «бога Кузи» около трех лет находились в федеральном розыске. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте всех подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании жены «бога Кузи».

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