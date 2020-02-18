Два человека погибли в массовой драке в Подмосковье

Два человека погибли в результате массовой драки в подмосковном Ногинске. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на строительной площадке в районе Горьковского шоссе.

Потасовку устроили рабочие из Белоруссии. По предварительным данным, мужчины лупили друг друга «чем под руку попадется».

Два строителя скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще один получил увечья. Подробности произошедшего выясняются.