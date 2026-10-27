Путин отказал лидерам Норвегии и Финляндии в одном вопросе

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 49 0

Президент России четко обозначил свою позицию.

В чем отказал Путин президентам Финляндии и Норвегии

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Reuters: Россия не пойдет на компромисс по вопросу контроля над Донбассом

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на компромисс по вопросу установления контроля над всем Донбассом. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает Reuters со ссылкой на источник.

«Источник сообщил, что Путин заявил Стуббу и Стере, что Россия не пойдет на компромисс относительно своей цели взять под контроль весь Донбасс», — говорится в публикации агентства.

По данным собеседника Reuters, до этого последним европейским лидером, который обсуждал ситуацию с Путиным по телефону, был президент Франции Эммануэль Макрон. Их разговор состоялся в июле 2026 года, однако публично о нем не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в разговоре с Владимиром Путиным приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

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