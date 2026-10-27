Шансы невелики: эксперт констатировал исчезновение людей из-за ИИ к 2016 году

Business Insider: человечество может вымереть из-за ИИ уже к 2036 году

Человечество может исчезнуть в ближайшие десять лет из-за дальнейшего развития искусственного интеллекта. Такую вероятность глава Института исследований машинного интеллекта Нейт Соарес оценивает более чем в 50%. Об этом он рассказал в интервью главе The Atlantic Николасу Томпсону, сообщил Business Insider.

По мнению специалиста, опасность возникает в случае появления достаточно развитой системы искусственного интеллекта, способной самостоятельно формировать цели. Они могут оказаться несовместимыми с интересами людей, а сама система, как считает Соарес, потенциально сможет обходить существующие механизмы контроля и самостоятельно совершенствоваться.

В таком сценарии ИИ может получить возможность настолько сильно изменить окружающую среду, что планета станет непригодной для человеческой жизни. Именно поэтому Соарес считает развитие универсальных систем искусственного интеллекта потенциально опасным.

О серьезности своих опасений эксперт говорит и применительно к собственной жизни. По его словам, около десяти лет он не пополняет пенсионные накопления, поскольку не уверен, что человечество сохранится на достаточно длительный срок.

Соарес призвал правительства отказаться от обучения универсальных систем ИИ и направить усилия на создание технологий, предназначенных для конкретных задач. В качестве примеров он назвал исследования в области лечения рака и повышение безопасности беспилотных автомобилей.

При этом эксперт подчеркнул, что исчезновение человечества не является неизбежным исходом развития искусственного интеллекта. По его словам, он продолжает делать все возможное, чтобы предотвратить подобный сценарий.

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