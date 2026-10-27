Россия запретила въезд семи руководителям британских военных предприятий

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 42 0

По данным МИД России, эти компании участвуют в поставках вооружений и военных технологий Киеву.

Россия запретила въезд руководителям британских компаний

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Россия закрыла въезд семи руководителям британских военно-промышленных предприятий. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве заявили, что эти компании задействованы в поставках вооружений и военных технологий Украине.

«Массированные поставки украинским головорезам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели — нанесению нашей стране максимального урона», — подчеркнули в министерстве.

В МИД также предупредили, что Москва продолжит расширять российский стоп-лист в ответ на действия Лондона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал несправедливым подход Евросоюза к использованию энергоресурсов развивающимися странами.

На Форуме стран — экспортеров газа в Москве он напомнил, что европейское объединение изначально создавалось как «союз угля и стали».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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