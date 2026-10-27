Мелания Трамп заявила о расширении режима тишины за пределы Алешек

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что локальный режим тишины между российской и украинской сторонами в районе Алешек Херсонской области расширили за пределы города. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, решение позволит обеспечить безопасный проход для гуманитарной помощи.

Ранее Белый дом сообщил о договоренности России и Украины временно прекратить боевые действия в Алешках, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию мирных жителей через безопасный коридор.

Изначально локальный режим тишины планировалось ввести только в пределах города. Теперь, как заявила Трамп, его действие распространяется и на прилегающую территорию.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в Херсонской области на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии в Алешках, будет действовать до 22:59 (по московскому времени) 1 ноября.

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