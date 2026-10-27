Мелания Трамп заявила о расширении режима тишины за пределы Алешек

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 48 0

Актуальные договоренности должны обеспечить безопасный проход для гуманитарных поставок.

Мелания Трамп: режим тишины вокруг Алешек расширили

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas/Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что локальный режим тишины между российской и украинской сторонами в районе Алешек Херсонской области расширили за пределы города. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, решение позволит обеспечить безопасный проход для гуманитарной помощи.

Ранее Белый дом сообщил о договоренности России и Украины временно прекратить боевые действия в Алешках, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию мирных жителей через безопасный коридор.

Изначально локальный режим тишины планировалось ввести только в пределах города. Теперь, как заявила Трамп, его действие распространяется и на прилегающую территорию.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в Херсонской области на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии в Алешках, будет действовать до 22:59 (по московскому времени) 1 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

20:55
«Что может случиться?» — Валерия рассказала, почему не волнуется перед съемками
20:53
Рулетка вместо гонорара: на что был способен Достоевский ради игры
20:42
Ростовская ОПГ снабдила тысячи мигрантов поддельными документами
20:35
«На первом месте Татьяна»: Дворцов сравнил Пелагею с Куртуковой
20:27
Нечего советы раздавать: житель Саратовской области получил лопатой по голове
20:15
Пять миллиардов за полгода: туристический налог в России взлетел на 60%

Сейчас читают

Мог износиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео