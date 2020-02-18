ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии населенные пункты ЛНР

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Игорь Рязов
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Перед обстрелом несколько украинских диверсантов подорвались на минах.

Фото: 112.ua

Тема:
Украинский кризис

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали артиллерию для обстрела населенных пунктов ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

Из заявления Марочко следует, что примерно в шесть часов утра в сторону ополченцев в населенном пункте Голубовское выдвинулись десять украинских диверсантов. Во время вылазки они подорвались на минном поле. В результате двое погибли, еще трое получили ранения.

Чтобы забрать убитых и раненных с поля, украинское командование приказало нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам республики. Для прикрытия по Голубовскому, Сокольникам, Донецкому и Смелому было выпущено более 50 снарядов и мин из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

«В период обстрела отмечено активное применение противником беспилотной летательной авиации, нашими подразделениями ПВО был сбит один БЛА противника, корректирующего огонь по населенным пунктам республики», — отметил Марочко.

По его словам, в результате обстрела разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры. Мирные жители были вынуждены укрываться в подвалах своих домов. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский Следственный комитет предъявил обвинение командиру ВСУ по делу об обстреле кладбища в Донбассе.

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