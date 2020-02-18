Зеленский назвал артиллерийский обстрел ЛНР «достойным отпором»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «достойным отпором» массированный артиллерийский удар по населенным пунктам самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Такой пост глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный <…>. Воины вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору», — написал Зеленский.

По его словам, ополченцы устроили «циничную провокацию», цель которой заключалась в срыве мирного процесса на Донбассе. Для обсуждения сложившейся ситуации президент созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины.

«Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остаются неизменными — так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», — заключил украинский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии четыре населенных пункта ЛНР. В общей сложности, было выпущено более 50 снарядов и мин. Огонь корректировался с помощью средств беспилотной авиации. Причиной атаки представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал неудачную вылазку украинских диверсантов.