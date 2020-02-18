В Карелии нетрезвый мужчина отвез дочь на машине в детский сад
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Инцидент произошел днем 18 февраля в Петрозаводске.
Фото: www.globallookpress.com / Bernard JAUBERT
Пьяный житель Карелии отвез пятилетнюю дочь на машине в детский сад. Как сообщает региональная ГИБДД, инцидент произошел днем 18 февраля в Петрозаводске.
Отмечается, что автоинспекторы остановили машину нарушителя неподалеку от детского сада «Апельсин». Горе-отец перевозил ребенка без детского кресла и будучи подшофе.
Автомобилист-любитель спиртного задержан. Ему грозит крупный штраф и лишение прав на длительный срок.
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