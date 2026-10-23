Растительные продукты способствуют сохранению здоровья почек и снижают нагрузку

Растительные продукты способны сохранить здоровье почек. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

По словам эксперта, организм легче переносит растительный белок, чем животный. Именно поэтому, чтобы снизить нагрузку на орган, следует обратить внимание на следующие бобовые: нут, фасоль, горох, чечевицу. Кроме того, в меню должны быть и цельные злаки. К ним относят, в том числе, гречку и овсянку.

Олеся Махова отметила, что недостаточно просто включить в свой рацион один-два полезных продукта, так как почки реагируют на рацион в целом.

«Я советую не искать „суперпродукт“, а постепенно расширять список растительных блюд на столе», — сказала собеседница «Известий».

В меню также должны присутствовать овощи, клетчатка, орехи и семена. При этом Олеся Махова призвала не налегать на щавель, свеклу и шпинат. Эти продукты способны повысить риск образования камней в почках. Если же у человека уже диагностировано заболевание органов мочевыделительной системы, то его рацион должен выстраиваться индивидуально с учетом анализов.

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