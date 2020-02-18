Оксана Самойлова родила сына рэперу Джигану

Жена Джигана Оксана Самойлова родила рэперу сына. Несколько минут назад исполнитель выложил в Instagram пост с радостным известием. На снимке — сам Джиган с новорожденным малышом на руках. Рядом подпись: «Давид Денис Устименко 18.02.2020».

«Поздравляю от всей души!»

«Сыночек! Как я рада за вас!»

«Здоровья малышу!»

«Поздравляем!!! Дождались!» — писали поклонники звездной пары в комментариях.

Instagram @iamgeegun

Напомним, недавно Оксана Самойлова и Джиган признались: они долго выбирали имя будущему ребенку. «Пришлось помучиться», — заявляли они. Светская львица стала мамой в четвертый раз.