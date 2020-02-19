ТОП-6 правил француженок, которые помогут в отношениях с мужчиной
Несколько советов от французских кокеток, которые можно взять на вооружение, публикует 5-tv.ru.
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Многие равняются на французских женщин, считая, что они знают толк в обольщении мужчин. В отношениях они придерживаются определенных взглядов и принципов, которые могут кому-то помочь выстроить идеальный роман с избранником, пишет femmie.ru.
Радуют себя
Француженки не будут надеяться на доброго волшебника, который им подарит хорошее настроение. Они его создадут сами, поскольку обладают уникальным качеством — эти женщины умеют радовать себя самостоятельно. Причем это все складывается из мелочей, которые дарят им блаженство и наслаждение.
Не подстраиваются под мужчину
Французские дамы считают, что окружающие должны принимать их такими, какие они есть. Они никогда не будут менять себя в угоду мужчине и подстраиваться под него, пытаясь стать другой.
Разделяют бытовые обязанности
Француженки не стремятся взвалить на себя весь быт, в отличие от представительниц других стран. В их правилах разделять обязанности по дому с возлюбленным и не идти на никому не нужные жертвы.
Продолжают флиртовать и кокетничать с другими мужчинами
Даже в отношениях эти женщины не перестают кокетничать и флиртовать с другими представителями сильного пола, наслаждаясь ответными восторженными взглядами и комплиментами. Они четко разделяют просто флирт и серьезные отношения. По их мнению, легкие заигрывания с чужими мужчинами поднимают им собственную самооценку, а также вселяют чувство, что они молоды, привлекательны и желанны.
Не критикуют избранника
Француженки стараются не устраивать истерик, если вдруг возлюбленный задержался где-то или вовремя не позвонил. Эти дамы предпочитают не опускаться до разборок по мелочам, считая, что лучше направить энергию в созидательное русло.
Стараются быть независимыми
Французские женщины хотят быть самостоятельными и независимыми, поэтому они крайне отрицательно относятся к тому, чтобы полностью находиться на иждивении мужчины. Эти дамы стремятся строить карьеру и зарабатывать деньги.
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