Медведь напал на пенсионера в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону на своем канале в мессенджере МАКС.

«Хищник ранил 81-летнего пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга Качугского района», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что местный житель решил порыбачить. В момент нападения он находился на берегу и разгружал лодку.

Мужчина сумел отбиться от хищника, забраться в плавсредство и отплыть. В результате встречи с медведем пенсионер получил раны на руках и теле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате нападения медведей в Иркутской области. Один мужчина умер после встречи с хищником в лесном массиве в районе устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Погибшему был 71 год. Другой — на территории предприятия в Казачинско-Ленском районе, приблизительно в 300 километрах от поселка Магистральный. Жертве медведя было 55 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.