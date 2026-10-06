Медведь напал на пенсионера в Иркутской области
Встреча с животным произошла на берегу реки Киренга.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Медведь напал на пенсионера в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону на своем канале в мессенджере МАКС.
«Хищник ранил 81-летнего пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга Качугского района», — уточнили в министерстве.
Там добавили, что местный житель решил порыбачить. В момент нападения он находился на берегу и разгружал лодку.
Мужчина сумел отбиться от хищника, забраться в плавсредство и отплыть. В результате встречи с медведем пенсионер получил раны на руках и теле.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате нападения медведей в Иркутской области. Один мужчина умер после встречи с хищником в лесном массиве в районе устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Погибшему был 71 год. Другой — на территории предприятия в Казачинско-Ленском районе, приблизительно в 300 километрах от поселка Магистральный. Жертве медведя было 55 лет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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