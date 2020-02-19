За кого Бритни Спирс собирается замуж?

|
Карина Бернтгольц
33

Бойфренд 38-летней певицы после длительного романа заявил о намерении узаконить отношения с поп-звездой.

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс выходит замуж. Как сообщает The Sun, возлюбленный певицы — фитнес-тренер Сэм Асгари — наконец, решил вывести отношения на новый уровень. Он сообщил в интервью журналистам, что готовится свадьбе со светской львицей. Мужчина признался, что для него в женитьбе сосредоточен весь смысл связи мужчины и женщины.

О романе Бритни и Сэма заговорили еще в 2016 году. А слухи о том, что влюбленные решили сыграть свадьбу, появились летом, когда пара посетила премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Ранее поп-дива была замужем дважды: за другом детства Джейсоном Александром и рэпером Кевином Федерлайном. Однако знаменитость не обрела счастье ни с одним из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс в бикини шокировала пользователей своим внешним видом.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
63.77
0.46 69.09
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...