Брэдли Купер встречается с Кэти Холмс?

После того, как Брэдли Купер расстался с российской супермоделью Ириной Шейк, личная жизнь актера стала предметом обсуждения общественности. Ранее поклонники были убеждены, что после съемок в фильме «Звезда родилась» он закрутил роман с поп-дивой Леди Гагой, а теперь инсайдеры сообщили, что настоящая возлюбленная артиста — Кэти Холмс.

Как сообщает Magzter со ссылкой на источник в окружении пары, знаменитости познакомились во время шоппинга. Во время встречи Купер попросил номер мобильного телефона бывшей супруги Тома Круза и вскоре ей позвонил. Звезды стали довольно часто встречаться, однако, по данным издания, по-прежнему скрывают от прессы свой роман, поэтому в свет вместе не выходят.

Впрочем, официальные представители Кэти Холмс и Брэдли Купера никак не прокомментировали слухи об их личной жизни, поэтому все сведения о звездном романе остаются лишь догадками любопытных фанатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники раскритиковали Брэдли Купера за оголенные ноги дочери на морозе.