Брэдли Купер встречается с Кэти Холмс?
Поклонники не перестают обсуждать личную жизнь знаменитого актера.
Фото: www.globallookpress.com / AUG/face to face
После того, как Брэдли Купер расстался с российской супермоделью Ириной Шейк, личная жизнь актера стала предметом обсуждения общественности. Ранее поклонники были убеждены, что после съемок в фильме «Звезда родилась» он закрутил роман с поп-дивой Леди Гагой, а теперь инсайдеры сообщили, что настоящая возлюбленная артиста — Кэти Холмс.
Как сообщает Magzter со ссылкой на источник в окружении пары, знаменитости познакомились во время шоппинга. Во время встречи Купер попросил номер мобильного телефона бывшей супруги Тома Круза и вскоре ей позвонил. Звезды стали довольно часто встречаться, однако, по данным издания, по-прежнему скрывают от прессы свой роман, поэтому в свет вместе не выходят.
Впрочем, официальные представители Кэти Холмс и Брэдли Купера никак не прокомментировали слухи об их личной жизни, поэтому все сведения о звездном романе остаются лишь догадками любопытных фанатов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники раскритиковали Брэдли Купера за оголенные ноги дочери на морозе.
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