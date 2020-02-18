Поклонники раскритиковали Брэдли Купера за оголенные ноги дочери на морозе
Пользователи сети считают, что актер поступил крайне безрассудно. В Нью-Йорке все еще стоит холодная погода, поэтому Куперу следовало хорошенько утеплить дочь.
Фото: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz
Американского актера Брэдли Купера заметили с двухлетней дочерью Леей на прогулке в Нью-Йорке. В социальной сети Instagram появились умилительные снимки звездного папы с малышкой, автор фото не указан.
В кадре актер предстал в темном укороченном пальто и джинсах, а наследницу он нарядил в черный пуховик, из-под которого виднеется розовое платье и леггинсы в тон. Вероятно, кинозвезда торопился отвести малышку на занятия и похоже неаккуратно взял ее на руки, оголив ноги.
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#BradleyCooper fits in a morning workout as he carries daughter #Lea around New York's city streets 17/February/20 Credits: 昕 _angel_ #IrinaShayk #Lea #leashaykcooper #Familygoals #familytime #Iri #Family #Lea #hollywood #star #celebrity #star #celebrities #celeb #celebritieskids #actor #director #joker #producer #jokermovie #baby #movie #dad #daddysgirl #NYC #dadgoals #warrior 😍😘🗽👸🏼🔥👑💋❤️💪🏼
Пользователи сети раскритиковали экс-возлюбленного Ирины Шейк за то, что он одел девочку не по погоде. По их словам, артист не учел, что на улице еще достаточно низкие температуры, пишет Teleprogramma.pro.
«Сам-то хорошо оделся, а у дочки ноги голые»;
«Вон дети идут в сапогах, а Лея в ботиночках, так еще и ноги на морозе»;
«Ох, что бы сказала Ирина»;
«Брэдли облажался, малышка мерзнет с голыми ногами!» — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки.
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