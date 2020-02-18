Поклонники раскритиковали Брэдли Купера за оголенные ноги дочери на морозе

Американского актера Брэдли Купера заметили с двухлетней дочерью Леей на прогулке в Нью-Йорке. В социальной сети Instagram появились умилительные снимки звездного папы с малышкой, автор фото не указан.

В кадре актер предстал в темном укороченном пальто и джинсах, а наследницу он нарядил в черный пуховик, из-под которого виднеется розовое платье и леггинсы в тон. Вероятно, кинозвезда торопился отвести малышку на занятия и похоже неаккуратно взял ее на руки, оголив ноги.

Пользователи сети раскритиковали экс-возлюбленного Ирины Шейк за то, что он одел девочку не по погоде. По их словам, артист не учел, что на улице еще достаточно низкие температуры, пишет Teleprogramma.pro.

«Сам-то хорошо оделся, а у дочки ноги голые»;

«Вон дети идут в сапогах, а Лея в ботиночках, так еще и ноги на морозе»;

«Ох, что бы сказала Ирина»;

«Брэдли облажался, малышка мерзнет с голыми ногами!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки.