Главного конструктора самолета Ту-154 обокрали на семь миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленники перевели деньги 94-летнего Александра Шенгардта на другой счет и впоследствии обналичили.

По версии следствия, в число подозреваемых входит сотрудник банка, который, по предварительным данным, имея доступ к счетам клиентов, организовал перевод средств. Позднее деньги были получены злоумышленниками в одном из офисов финансовой организации.

В настоящее время идет расследование инцидента. Возбуждено уголовное дело.

Александр Шенгардт — российский авиаконструктор, один из самых авторитетных специалистов и руководителей в отечественном авиастроении. В период с 1975 по 2011 годы являлся главным конструктором самолетов Ту-134 и Ту-154 ОАО «Туполев».