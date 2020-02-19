Главного конструктора самолета Ту-154 обокрали на семь миллионов рублей

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Василий Заика
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Возбуждено уголовное дело. Идет расследование инцидента.

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Главного конструктора самолета Ту-154 обокрали на семь миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленники перевели деньги 94-летнего Александра Шенгардта на другой счет и впоследствии обналичили.

По версии следствия, в число подозреваемых входит сотрудник банка, который, по предварительным данным, имея доступ к счетам клиентов, организовал перевод средств. Позднее деньги были получены злоумышленниками в одном из офисов финансовой организации.

В настоящее время идет расследование инцидента. Возбуждено уголовное дело.

Александр Шенгардт — российский авиаконструктор, один из самых авторитетных специалистов и руководителей в отечественном авиастроении. В период с 1975 по 2011 годы являлся главным конструктором самолетов Ту-134 и Ту-154 ОАО «Туполев».

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