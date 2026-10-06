Новая пандемия в России: диабет охватил миллионы и стремительно молодеет

Диабет второго типа может стать новой пандемией в России

России угрожает новая пандемия. Она стремительно охватывает молодое население страны. Об этом заявили в Минздраве. Число заболевших уже превысило 10 миллионов человек. И каждый год увеличивается на сотни тысяч. Речь — о диабете второго типа. Раньше его считали болезнью пожилых людей. Но сегодня такой диагноз ставят даже школьникам.

Одной из главных причин врачи называют современный образ жизни. Что мы делаем не так — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Тихое, незаметное и беспощадное бедствие. Число больных стремительно растет — в год больше сотни тысяч новых случаев. Сахарный диабет второго типа официально приобрел характер неинфекционной пандемии.

«Ориентируясь на мировые примеры, мы можем сказать, что реальных пациентов с сахарным диабетом второго типа у нас еще больше, и мы можем говорить о 10-12 миллионах пациентов в нашей стране. Мы находим у наших пациентов очень большое количество заболеваний, осложнений диабета, которые приводят к ранней инвалидизации пациентов», — сказала ведущий научный сотрудник «НМИЦ эндокринологии им. Дедова» Минздрава России, к.м.н. Ольга Сухарева.

И это лишь один из сигналов масштабного сбоя. Человеческий организм оказался в ритме, к которому не успевает приспособиться: хронический стресс, дефицит сна, еда на бегу и часы без движения. Организм круглосуточно купается в гормонах стресса, обмен веществ ломается на клеточном уровне.

В такой ситуации бывал, наверное, каждый. Два часа ночи — вместо крепкого сна — бесконечные рабочие чаты. Хронический недосып заставляет надпочечники выбрасывать ударные дозы кортизола. Гормон стресса напрямую блокирует инсулин, организм требует быстрого топлива — то есть углеводов.

Из-за вечной спешки и полуфабрикатов рушится микробиом кишечника, следом — сосуды и суставы. Постоянный стресс не создает все эти болезни напрямую, но может ускорять их развитие и усиливать симптомы. В результате человек приходит к врачу уже не с одним диагнозом, а с целой цепочкой нарушений.

«Если вовремя не вмешаться, мы будем иметь целый комплекс осложнений. Если бы мы уделяли внимание своему образу жизни, своему весу, своей подвижности, своему питанию, я думаю, что и тех проблем, которые тащит за собой сахарный диабет, мы бы сегодня имели в разы меньше», — отметила член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, врач-эндокринолог Ольга Демичева.

Диабет второго типа годами развивается без явных симптомов: человек еще считает себя здоровым, хотя организм уже не справляется с уровнем глюкозы.

«Я связываю это со стрессом, в первую очередь. В тот период мне было 18 лет, я закончила школу — экзамены, поступление. Хроническое заболевание, любое, оно оставляет след, и все равно от него нет выходного. И, конечно, каждый день сейчас у меня поменялось в том, что я постоянно на контроле», — рассказала пациент с диабетом Юлия Королева.

Ученые всего мира предупреждают: планета погружается в метаболический кризис. По данным ВОЗ, за последние 30 лет число больных диабетом выросло в 4 раза — диагноз подтвержден у 800 миллионов человек. К середине века, по прогнозам медицинского журнала The Lancet, цифра превысит миллиард.

«Главная проблема здесь в том, что возникает инсулинорезистентность: организм хуже реагирует на инсулин, а иногда его еще и вырабатывается недостаточно. Часто это связано с избыточным весом, ожирением, нездоровым питанием», — сказал семейный врач и доцент Университета Роуэн Джен Кодд.

«Мы с вами учились на том, что диабет второго типа — это "диабет взрослых". А теперь наши клиники заполнены детьми с хроническими заболеваниями, которые раньше обычно проявлялись намного позже в жизни», — отметил сертифицированный педиатр (США) Манаса Мантравади.

Плата в режиме нон-стоп оказалась куда выше. Вслед за обменом веществ начинает «сыпаться» ментальное здоровье. Раньше диабет второго типа считали хроническим и необратимым заболеванием, сдерживать которое способны только лекарства. Сегодня опыт врачей говорит об обратном. Раннее вмешательство, снижение веса и изменение привычек способны вернуть сахар к нормальным показателям.

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