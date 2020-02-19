Экскаватор-погрузчик за четыре миллиона рублей угнали со стоянки на юге Москвы

Экскаватор-погрузчик JCB угнали со стоянки на юге столицы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, кража спецтехники произошла на парковке, расположенной на Дорожной улице.

Нанесенный ущерб оценивается в четыре миллиона 150 тысяч рублей. Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все подробности инцидента.