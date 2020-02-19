Скульптор Анатолий Бичуков умер в своей мастерской в Москве

Скончался скульптор, народный художник РСФСР Анатолий Бичуков. Мужчину обнаружили в его мастерской в комнате отдыха.

По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца.

Члену Союза художников СССР было 85 лет.

Он родился 24 мая 1934 года в Донецке, закончил МГАХИ имени Сурикова. Среди самых известных его работ — памятники Сергею Есенину на Тверском бульваре и Ваганьковском кладбище, ансамбль «Защитникам земли русской» на Поклонной горе, монумент на Трубной площади.

Бичуков на протяжении 30 лет возглавлял студию художников МВД имени Верещагина, а с 2001 года был ректором института имени Сурикова.