Собчак показала видео домашней «вписки» с Оксимироном и Парфеновым

Ксения Собчак поделилась впечатлениями от встречи с рэпером Оксимироном и Леонидом Парфеновым. Поводом для совместного времяпровождения звезд стала премьера нового документального фильма журналиста «Русские грузины» и последующая afterparty. Видео с домашней «вписки» телеведущая опубликовала в Instagram.

«Это была самая яркая премьера последнего времени, и, конечно же, домашняя „вписка“ мечты с любимым Оксимироном. Спасибо за незабываемый вечер!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

В ролике со «вписки» знаменитости ведут себя максимально естественно. Так, Оксимирон и Леонид Парфенов дуэтом исполнили популярный застольный романс «Песня цыганки».

Кадры «закулисья» пришлись большинству подписчиков Ксении Собчак по вкусу. Поклонники оставили под публикацией телеведущей множество восхищенных комментариев.

«Как здорово!»

«Прекрасная компания!»

«Очень славная вечеринка», — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Собчак в меховой кубанке сравнили с «боярыней Морозовой».