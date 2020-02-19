Ксению Собчак в меховой кубанке сравнили с «боярыней Морозовой»
На своей странице в Instagram ведущая опубликовала фото в наряде, напоминающем одежду женщин в эпоху царской России.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Известная российская ведущая Ксения Собчак предстала перед фанатами в неординарном образе. Звезда, ранее выходившая в свет в элегантных платьях и деловых костюмах, вероятно, решила попробовать себя в роли исторических персонажей. Накануне она при помощи специального приложения поставила себя на место величайших фигур прошлых эпох, а теперь решила примерить наряд, стилизованный под одежду времен царской России.
На своей странице в Instagram Собчак опубликовала снимок, на котором позирует в черной меховой кубанке и цветном пальто с мехом, напоминающем шушун. Такой эксперимент с образом светской львицы вызвал у многих фанатов ассоциации с боярыней Морозовой, а кого-то даже немного рассмешил. Свое мнение по поводу фото подписчики высказали в комментариях.
«Стырила образ у боярыни Морозовой!»
«Барыня какая!»
«Шапку у кого взяли?»
«Ксюша, ты супер!»
«Забавный образ», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак показала утренние радости с сыном.
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