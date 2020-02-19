Таксист из Твери порезал ножом москвича в ходе ссоры на парковке

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Василий Заика
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Инцидент произошел днем 18 февраля у автосалона в Ясенево на юго-западе столицы.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Таксист из Твери порезал ножом москвича в ходе ссоры на парковке. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт между мужчинами произошел днем 18 февраля у автосалона в Ясенево на юго-западе столицы.

Во время словесной перепалки водитель такси выхватил нож и всадил его в ногу своему оппоненту. Пострадавшего госпитализировали. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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