Таксист из Твери порезал ножом москвича в ходе ссоры на парковке
| Василий Заика Криминал 31
Инцидент произошел днем 18 февраля у автосалона в Ясенево на юго-западе столицы.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Таксист из Твери порезал ножом москвича в ходе ссоры на парковке. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт между мужчинами произошел днем 18 февраля у автосалона в Ясенево на юго-западе столицы.
Во время словесной перепалки водитель такси выхватил нож и всадил его в ногу своему оппоненту. Пострадавшего госпитализировали. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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