Таксист из Твери порезал ножом москвича в ходе ссоры на парковке. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт между мужчинами произошел днем 18 февраля у автосалона в Ясенево на юго-западе столицы.

Во время словесной перепалки водитель такси выхватил нож и всадил его в ногу своему оппоненту. Пострадавшего госпитализировали. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.