Жительницу Подмосковья жестоко избили в центре столицы
| Василий Заика Криминал 48
Инцидент произошел в вечернее время на улице Никольская.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Жительницу подмосковного Видного жестоко избили в центре столицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в вечернее время на улице Никольская.
29-летняя девушка была доставлена в больницу с двусторонним переломом челюсти и множественными гематомами.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
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