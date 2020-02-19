Жительницу Подмосковья жестоко избили в центре столицы

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Василий Заика
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Инцидент произошел в вечернее время на улице Никольская.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Жительницу подмосковного Видного жестоко избили в центре столицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в вечернее время на улице Никольская.

29-летняя девушка была доставлена в больницу с двусторонним переломом челюсти и множественными гематомами.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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