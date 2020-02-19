Жительницу Подмосковья жестоко избили в центре столицы

Жительницу подмосковного Видного жестоко избили в центре столицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в вечернее время на улице Никольская.

29-летняя девушка была доставлена в больницу с двусторонним переломом челюсти и множественными гематомами.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.