Причину исчезновения малайзийского Boeing МН370 озвучил экс-премьер Австралии
По словам Тони Эббота, власти Малайзии с самого начала в качестве основной версии рассматривали самоубийство пилота.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Mainka; 5-tv.ru
Бывший премьер-министр Австралии Тони Эббот рассказал подробности исчезновения малайзийского Boeing. МН370, совершавший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров восьмого марта 2014 года. Тогда погибли 239 человек.
По словам Эббота, власти Малайзии с самого начала в качестве основной версии рассматривали самоубийство пилота. Об этом ему сказал один из высокопоставленных чиновников Малайзии, но кто именно — уточнить отказался.
За все время правительство островного государства так и не озвучило версию о вине пилота в одной из самых загадочных авиакатастроф. За несколько лет, что длилась поисковая операция, точное место трагедии так и не удалось установить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в годовщину исчезновения малайзийского Боинга в Куала-Лумпуре прошла памятная акция.
Нашли ошибку?