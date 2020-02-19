Причину исчезновения малайзийского Boeing МН370 озвучил экс-премьер Австралии

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эббот рассказал подробности исчезновения малайзийского Boeing. МН370, совершавший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров восьмого марта 2014 года. Тогда погибли 239 человек.

По словам Эббота, власти Малайзии с самого начала в качестве основной версии рассматривали самоубийство пилота. Об этом ему сказал один из высокопоставленных чиновников Малайзии, но кто именно — уточнить отказался.

За все время правительство островного государства так и не озвучило версию о вине пилота в одной из самых загадочных авиакатастроф. За несколько лет, что длилась поисковая операция, точное место трагедии так и не удалось установить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в годовщину исчезновения малайзийского Боинга в Куала-Лумпуре прошла памятная акция.