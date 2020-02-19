«Такие лапочки!» — Влад Топалов растрогал фанатов фото с маленьким сыном
Певец признался: он наслаждается каждой минутой, проведенной с малышом.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Влад Топалов не устает то и дело выкладывать в Instagram милые семейные фотографии. На этот раз певец похвалился подписчикам, что его маленький сын потихоньку учится плавать в бассейне.
«С каждым днем мы меняемся…это, конечно, самое сложное и самое приятное приключение в жизни!!!!!!!!» — написал Топалов.
В числе прочего, артист признался: выбрать подходящее место для обучения малыша было не так-то просто. «Его почти везде не пускают», — сообщил он с огорчением. На заднем фоне умилительной картины — любимая мама и жена, телеведущая Регина Тодоренко. Поклонники знаменитой пары пришли в настоящий восторг от трогательного снимка.
«Божечки, как же это миииило! Такие лапочки!»
«На это фото можно смотреть вечно»,
«Супер! Дай Бог вам счастья и здоровья!» — писали они в комментариях.
Российский певец Влад Топалов и звезда программы «Орел и решка» Регина Тодоренко официально оформили свои отношения 25 октября 2018 года. Ввиду беременности телеведущей праздничное торжество в честь бракосочетания пришлось перенести на июль 2019 года. По примерным подсчетам, шикарная свадьба обошлась молодоженам почти в семь миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто раскритиковал Регину Тодоренко за «квадратную фигуру».
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