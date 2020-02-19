Влад Топалов не устает то и дело выкладывать в Instagram милые семейные фотографии. На этот раз певец похвалился подписчикам, что его маленький сын потихоньку учится плавать в бассейне.

«С каждым днем мы меняемся…это, конечно, самое сложное и самое приятное приключение в жизни!!!!!!!!» — написал Топалов.

Instagram @vladtopalovofficial

В числе прочего, артист признался: выбрать подходящее место для обучения малыша было не так-то просто. «Его почти везде не пускают», — сообщил он с огорчением. На заднем фоне умилительной картины — любимая мама и жена, телеведущая Регина Тодоренко. Поклонники знаменитой пары пришли в настоящий восторг от трогательного снимка.

«Божечки, как же это миииило! Такие лапочки!»

«На это фото можно смотреть вечно»,

«Супер! Дай Бог вам счастья и здоровья!» — писали они в комментариях.

Российский певец Влад Топалов и звезда программы «Орел и решка» Регина Тодоренко официально оформили свои отношения 25 октября 2018 года. Ввиду беременности телеведущей праздничное торжество в честь бракосочетания пришлось перенести на июль 2019 года. По примерным подсчетам, шикарная свадьба обошлась молодоженам почти в семь миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто раскритиковал Регину Тодоренко за «квадратную фигуру».