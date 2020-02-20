Ким Кардашьян устроила фотосессию в сексуальном наряде у бассейна. Звезда позировала в черном бикини, добавив к образу из аксессуаров только стильный чокер. Телеведущая разместила кадры на своей странице в Instagram, подчеркнув, что это презент для возлюбленного ко Дню всех влюбленных

«Сюрприз на День святого Валентина для Канье», — подписала пост знаменитость.

Instagram @kimkardashian

Кадры были сделаны на фоне океана, что придало им эффектности. Фотомодель не стала раскрывать секреты живописной локации, оставив пустой надпись с геометкой.

За час «горячие» снимки набрали свыше двух миллионов отметок «мне нравится» и более десяти тысяч комментариев. Поклонники сошлись во мнении, что супругу теледивы очень повезло с ней.

«Канье — счастливчик!»

«Нереальная»;

«Красивая»;

«Какая горячая»;

«Ким, ты выглядишь просто потрясающе»;

«Эта женщина изумляет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сексуальная Ким Кардашьян в нижнем белье греется под солнечными лучами.