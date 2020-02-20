Почему уволили главного врача Боткинской больницы Санкт-Петербурга
Неожиданная отставка Алексея Яковлева настигла после 20 лет успешной работы.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
В Петербурге обсуждают неожиданную отставку после 20 лет успешной работы — Алексея Яковлева — главного врача Боткинской больницы. Именно в нее отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Огромный коллектив Боткинской больницы лихорадит. Беглые пациенты, суды, а теперь еще и новость, которую обсуждают в каждой больничной палате. Главный врач Алексей Яковлев, спешно покинул свой пост. В региональном Минздраве информацию подтвердили. Сухо и без подробностей.
Яковлев — заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор. Коллеги отзываются о нем, как о первоклассном инфекционисте. Сергей Лесков продолжит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, кто возглавит Боткинскую больницу после увольнения главврача.
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