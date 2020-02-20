Почему уволили главного врача Боткинской больницы Санкт-Петербурга

В Петербурге обсуждают неожиданную отставку после 20 лет успешной работы — Алексея Яковлева — главного врача Боткинской больницы. Именно в нее отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Огромный коллектив Боткинской больницы лихорадит. Беглые пациенты, суды, а теперь еще и новость, которую обсуждают в каждой больничной палате. Главный врач Алексей Яковлев, спешно покинул свой пост. В региональном Минздраве информацию подтвердили. Сухо и без подробностей.

Яковлев — заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор. Коллеги отзываются о нем, как о первоклассном инфекционисте. Сергей Лесков продолжит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, кто возглавит Боткинскую больницу после увольнения главврача.