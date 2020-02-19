Стало известно, кто возглавит Боткинскую больницу после увольнения главврача

Назначен исполняющий обязанности главврача Боткинской больницы — им станет Иван Федуняк.

До этого Федуняк работал заместителем главврача по медицинской части. О назначении сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, пишет 78.ru. Главного врача — Алексея Яковлева — сместили с должности 19 февраля.

Кадровые перестановки предположительно связаны с побегом из клиники четырех пациентов, находившихся на карантине по коронавирусу. Несколько дней назад медучреждение без разрешения врачей покинула женщина, позднее стало известно еще о трех беглецах.

Как ранее писал 5-tv.ru, сам Яковлев отмечает, что произошедшее считает «нормальной ситуацией». Он убежден, что все медработники на аналогичных постах должны быть готовы к подобному развитию событий.