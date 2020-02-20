Бывшая жена Ченнинга Татума выходит замуж

Экс-супруга американского актера Ченнинга Татума Дженна Девон выходит замуж. Актриса приняла предложение от отца своего будущего ребенка Стива Кази.

Звезда разместила фото в личном Instagram-аккаунте, где продемонстрировала обручальное кольцо с огромным бриллиантом. Вероятно, свадебная церемония состоится после родов, так как Деван находится на последних неделях беременности.

«Всю жизнь любить и расти вместе с тобой…у тебя мое сердце», — трогательно подписала пост знаменитость.

Instagram @jennadewan

Дженна Девон известна зрителям по главной роли в молодежной музыкальной драме «Шаг вперед». С 2009 года была замужем за Ченнингом Татумом, однако спустя десять лет союз распался. У бывших супругов есть дочь — Эверли Элизабет Мэйзелл Татум. Ребенок от актера Стивена Кази для артистки станет вторым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ченнинг Татум вернулся на «рынок холостяков».