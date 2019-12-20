«Супер-Майк» Ченинг Татум вернулся на «рынок холостяков»

Ченинг Татум вернулся на «рынок холостяков». Звезда «Супер-Майка» расстался с певицей Джесси Джей после года отношений, сообщает Us Weekly со ссылкой на источники из окружения пары.

«Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались около месяца назад. Но они все еще очень близкие и хорошие друзья», — цитирует издание своего собеседника.

Как ранее сообщал 5-tv.ru о романе между 39-летним Ченингом Татумом и 31-летней Джесси Джей стало известно чуть более года назад. За несколько месяцев до этого Татум развелся с актрисой Дженной Девон, с которой прожил девять лет. Бывшие супруги до сих пор делят общую дочь — шестилетнюю Эверли. При этом Дженна ждет ребенка от нового бойфренда — бродвейской звезды Тони Стива Кази.