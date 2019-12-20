  1. Пятый канал
  4. «Супер-Майк» Ченинг Татум вернулся на «рынок холостяков»

«Супер-Майк» Ченинг Татум вернулся на «рынок холостяков»

, 5:07 | Светлана Александрова 12

Актер расстался с певицей Джесси Джей после романа длинною в год с небольшим.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @jessiej,Instagram @channingtatum, www.globallookpress.com / Armando Gallo, Chris Joseph

Ченинг Татум вернулся на «рынок холостяков». Звезда «Супер-Майка» расстался с певицей Джесси Джей после года отношений, сообщает Us Weekly со ссылкой на источники из окружения пары.

«Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались около месяца назад. Но они все еще очень близкие и хорошие друзья», — цитирует издание своего собеседника.

Как ранее сообщал 5-tv.ru о романе между 39-летним Ченингом Татумом и 31-летней Джесси Джей стало известно чуть более года назад. За несколько месяцев до этого Татум развелся с актрисой Дженной Девон, с которой прожил девять лет. Бывшие супруги до сих пор делят общую дочь — шестилетнюю Эверли. При этом Дженна ждет ребенка от нового бойфренда — бродвейской звезды Тони Стива Кази.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

5:07
«Супер-Майк» Ченинг Татум вернулся на «рынок холостяков»
4:53
О чем спрашивали журналисты Владимира Путина: обзор пресс-конференции
4:42
Полицейским могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики
4:19
После примерки БДСМ-костюма, Седокову потянуло на философию
4:05
Стоимость отелей во время Евро-2020 ограничат в Петербурге
3:49
Видео: силовики проводят обыск в квартире стрелявшего у ФСБ на Лубянке

Сейчас читают

Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах
Эксклюзивное фото напавшего на здание ФСБ в Москве
Лиза Галкина очаровала поклонников «мышиным» танцем — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]