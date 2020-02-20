СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане

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Марина Неруцких
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Самолет при взлете не смог набрать высоту и упал с высоты десяти метров.

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Фото, видео: 5-tv.ru; МЧС РФ

Следственная группа начала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на аэродроме «Магадан-13км», сообщает РИА Новости.

«Проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины катастрофы и степень причинения вреда здоровью. На борту было 12 пассажиров и 2 члена экипажа», — цитирует агентство представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Борт номер RA-40642 следовал рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области».

Ранее была названа предварительная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане. По последней информации, в результате жесткой посадки самолета пострадали семь человек.

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