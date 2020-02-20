СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
Самолет при взлете не смог набрать высоту и упал с высоты десяти метров.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru; МЧС РФ
Следственная группа начала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на аэродроме «Магадан-13км», сообщает РИА Новости.
«Проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины катастрофы и степень причинения вреда здоровью. На борту было 12 пассажиров и 2 члена экипажа», — цитирует агентство представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Борт номер RA-40642 следовал рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области».
Ранее была названа предварительная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане. По последней информации, в результате жесткой посадки самолета пострадали семь человек.
Нашли ошибку?