Жительница Санкт-Петербурга 65-летняя Валентина Ясень стала одной из самых востребованных моделей страны. Женщина снимается в рекламе знаменитых брендов и регулярно участвует в фэшн-съемках. На петербурженку в Instagram уже подписаны более 22 тысяч человек, причем число фолловеров постоянно растет.

Модельная карьера Ясень началась совсем неожиданно. Несколько лет назад сын опубликовал ее снимки в социальной сети, и после этого необыкновенно красивую женщину начали постоянно приглашать на фотосессии.

Как сообщает агентство Wolder, Валентина работала в аптеке на Васильевском острове, а после завоевала необычайную популярность и стала регулярно появляться в лукбуках ДЛТ и на показах молодых дизайнеров. В 2018 году ей даже вручили награду «Модель года» по версии Glamour. Кроме того, возрастную модель не раз приглашали на радио- и телепередачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская супермодель Наталья Водянова сводила в салон красоты 90-летнюю бабушку.