Обворожительная бабушка-модель из Петербурга покорила Instagram — фото
Валентина Ясень стала популярной после того, как ее сын опубликовал снимки женщины в соцсети. С тех пор статную красавицу стали приглашать на фотосессии.
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Фото, видео: Instagram @valentinayasen
Жительница Санкт-Петербурга 65-летняя Валентина Ясень стала одной из самых востребованных моделей страны. Женщина снимается в рекламе знаменитых брендов и регулярно участвует в фэшн-съемках. На петербурженку в Instagram уже подписаны более 22 тысяч человек, причем число фолловеров постоянно растет.
Модельная карьера Ясень началась совсем неожиданно. Несколько лет назад сын опубликовал ее снимки в социальной сети, и после этого необыкновенно красивую женщину начали постоянно приглашать на фотосессии.
Как сообщает агентство Wolder, Валентина работала в аптеке на Васильевском острове, а после завоевала необычайную популярность и стала регулярно появляться в лукбуках ДЛТ и на показах молодых дизайнеров. В 2018 году ей даже вручили награду «Модель года» по версии Glamour. Кроме того, возрастную модель не раз приглашали на радио- и телепередачи.
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Сегодня Валентине Ясень исполняется 64 года. С днем рождения!!! 😄❤️🎉 ✨ Валентина Ясень / модельное агентство OLDUSHKA Для @maccosmeticsrussia Макияж @olyaruchkina & @gorelkina_mua Фотограф @nicril101 Волосы @mariyam_osmanova #женщинагодаglamour2018 #модельгода #maccosmeticsrussia #валентинаясень #oldushkamodels #oldushka
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