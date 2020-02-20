Нюша озаботилась проблемой использования пластиковых пакетов
Певица рассказала поклонникам, как минимизировать загрязнение окружающей среды.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Необычный пост Нюши в Instagram привлек внимание фанатов. Певица сфотографировалась в спортивном стиле — на ней белый топ с подчеркнутым декольте, трико и кроссовки.
Певица поделилась с поклонниками своими мыслями об экологии. А конкретно — об использовании пакетов для покупок из крафта и пластика.
«На их производство (крафт-пакетов — Прим. ред.) идет чистая целлюлоза — наши деревья. А особенно важно, что помимо леса при производстве отходы в виде газа и воды очень опасны, если нет должных очистных сооружений. Пластиковые пакеты не разлагаются, и их переработка — единственная возможность не загрязнять ими на 300 лет окружающую природу. Многоразовое использование их — тоже один из вариантов сокращения отходов», — рассказала звезда.
Сама артистка утверждает, что перешла на многоразовые сумки из хлопка. Хотя и не отрицает, что их производство — одно из самых загрязняющих.
Однако далеко не все подписчики поддержали важную тему. Большинство из них поинтересовались у Нюши о выходе долгожданного сингла. Другие же прокомментировали занятное фото, которым певица сопроводила текст.
«Нормальная тема затронута — пакеты»;
«Не в тему, конечно, но когда уже песня выйдет? Я жду, уже нервничаю»;
«Очень красивая, Нюшик»;
«Крутой образ, выглядишь супер!»
«С каждым днем красивее», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети раскритиковали мужа Нюши.
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