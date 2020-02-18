«На хлеб не хватает, а он тут так рассуждает»: мужа Нюши раскритиковали в сети

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов решил порассуждать на своей странице в Instagram на тему покупки вещей. Главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) рассказал, что недавно решил избавиться от лишнего в своем гардеробе.

Он пояснил, что предпочитает купить качественные и дорогие базовые изделия, которые прослужат долгое время. С его точки зрения это намного выгоднее, чем приобретать дешевые вещи, которые в конце сезона придут в негодный вид. Свою публикацию он сопроводил совместным фото с возлюбленной.

«Есть несколько основных понятий по гардеробу, что базовые вещи должны быть дорогими, как и обувь, как и сумки. Это несложно соблюдать, если вы еще и очистите полки от хлама и разберете оставшееся по цвету, то вам необходимо будет просто докупить „пробелы“, чтобы составить универсальный базовый гардероб, в котором будет очень просто комбинировать вещи между собой», — написал знаменитость.

Instagram @igorsivovv

Сивов в пример рассказал о личном опыте. Он раздал старые ненужные вещи и купил две пары кроссовок модного итальянского бренда. По его словам, они ему прослужат намного дольше, чем альтернативная дешевая обувь.

«Мы просто не замечаем, как уходят маленькие суммы из кошелька на некачественные и одноразовые вещи, при этом, сложив эти суммы, вы получите бюджет на одну классную вещь, которую не придется выкидывать через пару месяцев», — добавил Игорь.

Однако поклонники без восторга восприняли рассуждения Игоря. Они раскритиковали его позицию и накинулись в комментариях на их внешний вид с супругой.

«Были адекватные люди. Загнались. Началось с имени дочери»;

«И то что на Нюше надето, даже бесплатно бы не взяла!»

«У людей на хлеб не хватает, а он тут так рассуждает»;

«Не всегда дорогая вещь качественней! Проверено!»

«Бред! Каждый покупает то, что хочет, и по своим финансам! Зачем кому-то навязывать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Нюши рассказал о своих домашних обязанностях.