Сергей Шнуров вступил в Партию роста и поделился политическими планами

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Об этом объявила руководитель фракции в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева на мероприятии.

«Кто за то, чтобы принять Сергея Владимировича в партию, прошу голосовать. Принято», — произнесла она в момент голосования.

При этом число голосов «за» и «против» вступления музыканта в партию не уточняется. Шнуров присутствовал на собрании и был довольно непривычно для своего музыкального амплуа одет — официальный строгий костюм и галстук.

«Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь — по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей», — заявил артист.

46-летний музыкант также добавил после собрания, что планирует заняться культурной повесткой. На вопрос журналистов, сколько ему заплатили за вступление в политическое движение, Шнуров ответил, что у него как раз обратная ситуация — деньги у него есть.

Шнуров известен как певец, который в своем творчестве, а также в многочисленных интервью активно использует нецензурную лексику. После решения о роспуске «Ленинграда» он стал намекать на возможное участие в политической деятельности. Сомнительная репутация артиста может принести Партии роста неоднозначные результаты.

Ранее стало известно о визите главы Росприроднадзора в Красноярск после того, как лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram новое стихотворение, посвященное сильнейшему смогу в этом сибирском городе.