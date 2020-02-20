Бывшая участница шоу «Дом-2» Рима Пенджиева обворожила поклонников новой фотографией в Instagram. Светская львица сделала «горячий» снимок перед зеркалом. В кадре звезда телестройки позирует в сексуальном бикини с тропическим принтом. Купальник выгодно подчеркивает «аппетитные» бедра и пышный бюст знаменитости, причем создается впечатление, будто грудь Пенджиевой вот-вот выпадет из бюстгальтера.

При виде такой соблазнительной брюнетки фанаты буквально потеряли рассудок. Блогер уже давно их не баловала эротичными кадрами, и они соскучились по откровенным снимкам, на которых светская львица может показать себя во всей красе.

Пенджиева не скрывает, что относится к категории моделей плюс-сайз. Она признает, что любит свое тело и призывает отказаться от комплексов всех своих подписчиц.

«Любите себя. Это должно стать основной заповедью. Любите себя. Все прочее придет, но это — основа! #безкомплексов #сексбомба», — написала знаменитость.

Instagram @rima.pendgieva

Женщины нашли вдохновение в словах бывшей участницы «Дом-2», а мужчины не могли скрыть восхищения перед такой будоражащей фигурой. Рима моментально очаровала представителей сильного пола, причем настолько, что они с трудом подбирали слова, чтобы описать свои эмоции.

«Слюнки потекли!»

«Представляю взгляды египетских мужчин!»

«Огонь!»

«Бомбическая женщина!»

«Рима, ты шикарная!», — отметили фолловеры

Ранее 5-tv.ru писал, что пышногрудая звезда «Дома-2» Рима Пенджиева яростно отчитала хейтеров.