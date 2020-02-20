Шестилетний мальчик съел таблетки в детском саду и попал в реанимацию

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 19 февраля в Москве.

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Шестилетний воспитанник детского сада попал в реанимацию, наглотавшись таблеток, которые нашел во время прогулки на территории учреждения. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 19 февраля в Москве.

Мальчик с острым медикаментозным отравлением был госпитализирован. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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