Шестилетний мальчик съел таблетки в детском саду и попал в реанимацию
| Василий Заика Происшествия 114
Инцидент произошел вечером 19 февраля в Москве.
Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
Шестилетний воспитанник детского сада попал в реанимацию, наглотавшись таблеток, которые нашел во время прогулки на территории учреждения. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 19 февраля в Москве.
Мальчик с острым медикаментозным отравлением был госпитализирован. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
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