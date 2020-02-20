Наталья Рудова заверила хейтеров, что нечасто ездит на море

Актриса Наталья Рудова недоумевает по поводу тех комментариев подписчиков, которые считают, что она слишком часто ездить отдыхать в теплые страны и выкладывает свои пляжные фото.

«Давайте разберемся раз и навсегда. Живу я в Москве, при чем большее время в году, и только на пару месяцев, в общей сложности, я отсутствую и улетаю на море или в Европу, или Америку, либо отдыхать, либо по работе. Почему вам кажется, что я все время на море?» — поинтересовалась она.

Звезда сериала «Татьянин день» и «Универ» пояснила, что именно в поездках всегда делает массу снимков, потому что «в Москве банально нет солнца и чаще всего холодно».

«В этом году добавилась моя работа на шоу на полтора месяца на Бали в шоу „Место под солнцем“. Так что перестаньте писать, что я постоянно на морях. Выставляя все эти фото, я хочу вас радовать и дарить позитив и солнце. Я думаю, что большинству из вас это же нравится», — добавила она.

Большинство поклонников поддержали 36-летнюю артистку и попросили ее и дальше делится снимками.

Instagram @rudovanata

«Нам очень нравятся твои фотки в купальниках на море, хорошо, но мало!» — написал один из них.

«Обожаю морские фотки. Солнце заряжает», — добавил другой.

«В такую пасмурную погоду единственная радость — это взглянуть на вас, где солнце, море и песок», — отметил третий.

Предыдущее пляжное фото Наталья Рудова разместила в начале февраля, на котором она позирует в черном сплошном купальнике с глубоким декольте.