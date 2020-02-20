Готовивших теракт в Крыму подростков арестовали на два месяца

Суд в Крыму арестовал двух готовивших теракты в Керчи подростков на два месяца. Под стражей они пробудут до 18 апреля, сообщили в Следственном комитете.

Пока подростки 15 и 16 лет будут под арестом, следователи и оперативники продолжат устанавливать свидетелей и очевидцев, обладающих информацией о противоправных действиях арестованных.

Сейчас следствие по делу ведется сразу в трех регионах страны. Там проживают люди, с которыми контактировали керченские подростки.

Как сообщал 5-tv.ru, молодых людей задержали в Керчи 18 февраля. У них нашли самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами, инструкции по их изготовлению и схемы зданий.

Кроме того, подростки вели группы в соцсетях, где призывали других пользователей совершать аналогичные преступления. Один из них дал признательные показания в день задержания.