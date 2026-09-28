Из крана течет ржавая вода: что делать и какой фильтр выбрать

Ржавая вода из-под крана — не всегда просто следствие старых труб. Коричневый цвет, осадок и металлический привкус могут появляться из-за механических примесей или повышенного содержания растворенного железа, а для каждого случая нужна своя система очистки. Неправильно подобранный фильтр может убрать видимую ржавчину, но оставить загрязнения в воде.

Как отличить механическую ржавчину от растворенного железа? Какие системы фильтрации подходят для квартиры, частного дома или скважины? Как проверить качество воды и куда обращаться, если проблема связана с состоянием труб? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Из крана течет ржавая вода

Из крана течет ржавая воды — что делать и какой фильтр для очистки воды выбрать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Из крана жительницы Нижнего Новгорода Оксаны Рахимовой течёт коричневая субстанция, хотя многоквартирный дом и коммуникации новые.

«Ванна, в которую мы набирали воду, в ней невозможно было купаться. Иногда даже хлопья ржавчины оседали на этих стенках. И приходилось всё это отмывать», — рассказывает женщина.

Оксана считает, что дело — в плохих трубах. И сейчас они с соседями добиваются их замены.

Ещё одна жительница Нижнего Новгорода Надежда Головина живёт в квартире в другом районе города и тоже столкнулась с этой проблемой — ржавой водой.

«Раньше, если я хотела чай или кофе, я всегда в чайник наливала воду из-под крана, кипятила, меня устраивало качество воды, то есть кипячёную в таком состоянии я могла попить. Сейчас я исключительно заказываю всю воду бутилированную», — рассказывает она, отмечая, что магистральный фильтр и накладка на кран не помогают решить проблему.

Какие существуют фильтры для очистки воды

Из крана течет ржавая воды — что делать и какой фильтр для очистки воды выбрать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Системы фильтрации в частных домах и многоквартирных домах отличаются. При автономном водоснабжении — колодце или скважине — эксперты рекомендуют монтировать установки грубой и тонкой очистки.

Первая задерживает все крупные загрязнения: песок, ил, ржавчину.

Вторая удаляет мелкие частицы: соли, тяжёлые металлы, некоторые бактерии.

Для квартир подойдут более простые варианты. Магистральные фильтры на вводном узле: сетчатые или картриджные — освободят жидкость от механических примесей.

Проточные под мойкой улавливают хлор и органические соединения. А максимальную безопасность обеспечит обратный осмос — он избавляет воду даже от вирусов.

«Одного универсального фильтра на все решения не существует. Если мы говорим про запахи и привкусы, это системы, которые работают с активированным углём, то есть мы забираем, абсорбируем воду. Если мы говорим про жёсткость, это система умягчения, которая забирает излишний кальций, магний из воды, и вода будет идеальная для сантехники. И, конечно, для питья это совсем другая задача», — говорит директор магазина систем очистки воды Алевтина Весёлая.

Важно сохранить полезные микроэлементы и добавить те, которых не хватает. Тогда вода будет вкусной и полезной. С этим справится установка обратного осмоса с минерализатором. Но обычно его покупка и расходники обходятся дороже, чем простые проточные фильтры.

Как выбрать фильтр для очисти воды

Из крана течет ржавая воды — что делать и какой фильтр для очистки воды выбрать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Понять, какая именно система подойдёт, можно по косвенным признакам. Например, известковые отложения появляются при жёсткой воде, в которой много солей металлов.

Например, если из смесителя течёт мягкая вода, то подтёков не должно быть. Если же в жидкости много железа, на сантехнике остаются ржавые следы. Однако полагаться только «на глаз» при установке фильтра нельзя — образец нужно отправлять на исследование.

Так поступила жительница частного дома Елена Астахова, когда решила пробурить скважину на участке. По её словам, анализ показал сильно повышенное содержание железа и повышенную жёсткость.

По запросу женщины мастера подобрали систему, где используется гравий и специальный универсальный композитный материал, который избавит воду от тяжёлых металлов.

Куда жаловаться на ржавую воду

Из крана течет ржавая воды — что делать и какой фильтр для очистки воды выбрать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Не стоит экономить на качестве воды. Это приводит к поломкам бытовых приборов, порче сантехники и заболеваниям. Сдайте пробу на анализ в лабораторию и подберите ту систему фильтрации, которая устранит загрязнения.

Если проблема возникла в многоквартирном доме и она серьёзная, например, касается непригодности труб — обращайтесь в управляющую компанию, водоканал. А при необходимости — в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию и прокуратуру.