Песков назвал давление на Калининградскую область неприемлемым

Любые попытки давления на Калининградскую область неприемлемы для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Виктора Синеока.

«Для нас это неотъемлемая часть РФ, и любые попытки как-то давить на этот регион — неприемлемы», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что власти постоянно занимаются вопросами обеспечения Калининградской области. В их числе — специальное энергообеспечение, снабжение продуктами и беспрепятственный проезд пассажиров на поездах.

Песков также призвал не превращать обсуждение ситуации вокруг Калининграда в информационную истерию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва принимает комплекс мер для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне военной активности НАТО вблизи российских границ.

Дмитрий Песков отмечал, что действия альянса не остаются без внимания, а российская сторона заранее готовится к возможным сценариям. Поводом для этого стали, в частности, заявления о необходимости усилить и чаще проводить военные учения НАТО вблизи региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.