Главу секты «Орден Пути» арестовали на два месяца

Московский суд арестовал главу секты «Орден Пути» Гайву Тихомирову на два месяца. На таком сроке заключения под стражу настаивал следователь.

Во время заседания сторона обвинения утверждала, что Тихомирова подозревается в совершении семи преступлений. Наказание за каждое из них предусматривает до трех лет лишения свободы. Следствие называло арест до 20 апреля необходимой мерой, так как подозреваемая может скрыться.

Как сообщал 5-tv.ru, главу секты «Орден Пути» привезли в суд из больницы Сестрорецка. В медучреждение она попала с подозрением на инсульт вскоре после обысков. В зал суда женщину буквально заносили двое полицейских — сама она опиралась только на одну ногу, а вторую волочила за собой.