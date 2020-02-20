Главу секты «Орден Пути» арестовали на два месяца

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Игорь Рязов
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На таком сроке заключения под стражу настаивало следствие.

Фото: 5-tv.ru

Московский суд арестовал главу секты «Орден Пути» Гайву Тихомирову на два месяца. На таком сроке заключения под стражу настаивал следователь.

Во время заседания сторона обвинения утверждала, что Тихомирова подозревается в совершении семи преступлений. Наказание за каждое из них предусматривает до трех лет лишения свободы. Следствие называло арест до 20 апреля необходимой мерой, так как подозреваемая может скрыться.

Как сообщал 5-tv.ru, главу секты «Орден Пути» привезли в суд из больницы Сестрорецка. В медучреждение она попала с подозрением на инсульт вскоре после обысков. В зал суда женщину буквально заносили двое полицейских — сама она опиралась только на одну ногу, а вторую волочила за собой.

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