«Фигурка — шик!» — экс-участница «Дома-2» показала загорелые ягодицы в неоновых стрингах
Подписчики заподозрили, что модель Лера Фрост купила нижнее белье в дешевом интернет-магазине.
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Фото, видео: Instagram @lerafrost
Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост опубликовала в Instagram «горячее» фото. 26-летняя звезда реалити-шоу позирует на снимке в одном лишь комплекте нижнего белья. Подтянутые загорелые ягодицы теледивы в неоновых стрингах впечатлили фанатов. Публикацию модель сопроводила цитатой из книги Рината Валиуллина «Девушка по имени Москва».
«Она сексуальна. На каждого ее таракана приходится по стае бабочек», — подписала секси-фото знаменитость.
Поклонники Леры Фрост высоко оценили сексуальный образ любимицы. За несколько часов снимок соблазнительной знойной красотки набрал более пяти тысяч отметок «мне нравится».
«Очень красивая!»
«Огонь!»
«Идеальны»;
«Сногсшибательная красотка, фигурка — шик!» — написали фолловеры.
Однако не обошлось и без сообщений хейтеров в комментариях. Один из пользователей намекнул на «не брендовость» нижнего белья Леры Фрост. По мнению подписчика, теледива приобрела комплект в интернет-магазине AliExpress.
«Алик — великолепен!» — саркастично подметил юзер, сопроводив комментарий множеством «смеющихся» смайлов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница «Дома-2» оголила стройные ножки на капоте Rolls-Royce.
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