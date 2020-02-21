Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост опубликовала в Instagram «горячее» фото. 26-летняя звезда реалити-шоу позирует на снимке в одном лишь комплекте нижнего белья. Подтянутые загорелые ягодицы теледивы в неоновых стрингах впечатлили фанатов. Публикацию модель сопроводила цитатой из книги Рината Валиуллина «Девушка по имени Москва».

«Она сексуальна. На каждого ее таракана приходится по стае бабочек», — подписала секси-фото знаменитость.

Instagram @lerafrost

Поклонники Леры Фрост высоко оценили сексуальный образ любимицы. За несколько часов снимок соблазнительной знойной красотки набрал более пяти тысяч отметок «мне нравится».

«Очень красивая!»

«Огонь!»

«Идеальны»;

«Сногсшибательная красотка, фигурка — шик!» — написали фолловеры.

Однако не обошлось и без сообщений хейтеров в комментариях. Один из пользователей намекнул на «не брендовость» нижнего белья Леры Фрост. По мнению подписчика, теледива приобрела комплект в интернет-магазине AliExpress.

«Алик — великолепен!» — саркастично подметил юзер, сопроводив комментарий множеством «смеющихся» смайлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница «Дома-2» оголила стройные ножки на капоте Rolls-Royce.