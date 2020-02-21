Минобороны прокомментировало пуск ракеты со спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк
Ранее сообщалось, что старт ракеты с космическим аппаратом чуть не привел к аварии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru
Ракета-носитель «Союз-2» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«20 февраля, в 11 часов 24 минуты с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2“ с российским космическим аппаратом связи „Меридиан-М“», — сказали в ведомстве.
Выведение спутника на расчетную орбиту прошло в штатном режиме. В настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы «Меридиана-М» функционируют нормально, отметили в Минобороны РФ.
Сообщалось, что запуск ракеты с военным спутником связи чуть не привел к аварии из-за преждевременного окончания топлива. Чрезвычайную ситуацию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой.
Спутник «Меридиан-М» разработан для обеспечения связи морских судов и самолетов с наземными станциями. В 2020 году это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк.
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