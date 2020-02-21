Минобороны прокомментировало пуск ракеты со спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«20 февраля, в 11 часов 24 минуты с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2“ с российским космическим аппаратом связи „Меридиан-М“», — сказали в ведомстве.

Выведение спутника на расчетную орбиту прошло в штатном режиме. В настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы «Меридиана-М» функционируют нормально, отметили в Минобороны РФ.

Сообщалось, что запуск ракеты с военным спутником связи чуть не привел к аварии из-за преждевременного окончания топлива. Чрезвычайную ситуацию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой.

Спутник «Меридиан-М» разработан для обеспечения связи морских судов и самолетов с наземными станциями. В 2020 году это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк.