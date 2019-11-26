Видео: ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Проведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с территории испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Событие прокомментировал начальник северной космической площадки генерал-майор Николай Нестечук.

«Провели очередной запуск космического аппарата в интересах Министерства обороны новым ракетным носителем Российской Федерации „Союз-2“ легкого класса. Подготовка к запуску и сам запуск прошли в штатном режиме. Стартовый комплекс особенен тем, что способен выполнять задачи для любых ракетоносителей класса „Союз“», — сказал глава Плесецка.

В Минобороны отметили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Все системы функционируют нормально. Аппарат может осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников и позволяет производить съемку поверхности Земли.

В 2019 году с космодрома Плесецк был осуществлен запуск пяти ракет-носителей класса «Союз-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космический корабль «Союз МС-15» запущен на орбиту с «Гагаринского старта» космодрома Байконур.