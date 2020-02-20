Запуск спутника «Меридиан-М» на космодроме Плесецк чуть не привел к аварии

Запуск военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк чуть не привел к аварии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Двигатель третьей ступени ракеты „Союз-2.1а“ недоработал несколько секунд из-за преждевременного окончания топлива. Аварию предотвратил разгонный блок „Фрегат“, который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пуск ракеты осуществлял военный боевой расчет. Военнослужащие могли случайно налить меньше топлива в третью ступень ракеты при заправке.

«Союз-2.1а» стартовал с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк 20 февраля в 11:24 по московскому времени. Днем в Минобороны сообщили, что разгонный блок «Фрегат» вывел космический аппарат на орбиту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb. Это был первый пуск, осуществленный Россией с «Байконура» в 2020 году.