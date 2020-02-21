Домочадцы встретили Самойлову с новорожденным сыном в больнице

Радостное воссоединение родных отмечают в семье рэпера Джигана. Родившая ему сына Оксана Самойлова выписалась из больницы Майами. Модель с грудничком Давидом на руках встретили на выходе муж и три дочери. Трогательными видеофрагментами она поделилась с поклонниками в Instagram.

Самойлову с ребенком, как полагается в американских клиниках, вывезли к порогу на каталке. Там ее уже ждали домочадцы. Счастливый отец стоял с цветами и надувными шарами с надписью «мальчик». Супруги со словами «наконец-то» расцеловались. Дочери обнялись с мамой и наперебой стали просить подержать маленького братика на руках. Но их опередил папа.

Instagram @samoylovaoxana

«Майя, ну как тебе?» — спросила Оксана младшенькую.

«Нормально», — одобрила двухгодовалая девочка и добавила, что ребенок пахнет дыней. С этим согласились ее старшие сестры.

После объятий и обмена улыбками семейство покинуло больницу под камеры знакомых.

«Ура! Мы выписались, и уже дома! Я пока понятия не имею, как налаживать быт в этой новой жизни. Но мы точно стали еще счастливее — это главное, а с остальным по ходу разберемся. Тем более, я, уже считай, олимпийский призер по этой теме и по кесареву», — написала Самойлова.

За два часа модель поздравили с прибавлением и выпиской 970 тысяч подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган записал трогательное видео с новорожденным сыном.