Домочадцы встретили Самойлову с новорожденным сыном в больнице
Радостный Джиган и трое дочерей расцеловали свою любимицу и маленького Давида.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Радостное воссоединение родных отмечают в семье рэпера Джигана. Родившая ему сына Оксана Самойлова выписалась из больницы Майами. Модель с грудничком Давидом на руках встретили на выходе муж и три дочери. Трогательными видеофрагментами она поделилась с поклонниками в Instagram.
Самойлову с ребенком, как полагается в американских клиниках, вывезли к порогу на каталке. Там ее уже ждали домочадцы. Счастливый отец стоял с цветами и надувными шарами с надписью «мальчик». Супруги со словами «наконец-то» расцеловались. Дочери обнялись с мамой и наперебой стали просить подержать маленького братика на руках. Но их опередил папа.
«Майя, ну как тебе?» — спросила Оксана младшенькую.
«Нормально», — одобрила двухгодовалая девочка и добавила, что ребенок пахнет дыней. С этим согласились ее старшие сестры.
После объятий и обмена улыбками семейство покинуло больницу под камеры знакомых.
«Ура! Мы выписались, и уже дома! Я пока понятия не имею, как налаживать быт в этой новой жизни. Но мы точно стали еще счастливее — это главное, а с остальным по ходу разберемся. Тем более, я, уже считай, олимпийский призер по этой теме и по кесареву», — написала Самойлова.
За два часа модель поздравили с прибавлением и выпиской 970 тысяч подписчиков.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган записал трогательное видео с новорожденным сыном.
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